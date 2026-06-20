В Азербайджане выявлены выпускники 9-х классов, не умеющие читать и писать

Анализ результатов выпускных экзаменов для 9-х классов за 2025 год показал, что среди учащихся есть школьники, не умеющие читать и писать.

Об этом говорится в 12-м выпуске журнала Государственного экзаменационного центра "Абитуриент".

Согласно данным, среди сдававших экзамен девятиклассников выявлены шесть учащихся, не владеющих навыками чтения и письма.

"Учитывая, что большинство руководителей экзаменов не отражали подобные случаи в своих протоколах, можно предположить, что фактическое число таких учащихся выше. По районам количество девятиклассников, не умеющих читать и писать, распределилось следующим образом: по одному ученику выявлено в Гяндже, а также в Балакенском, Бейлаганском, Агсуйском, Зардабском и Сураханском районах", - говорится в сообщении.

Источник: Bizim.Media