Из РФ в Армению транзитом через Азербайджан отправлено 490 тонн пшеницы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня с железнодорожной станции Баладжары в пригороде Баку отправлен транзитом через Азербайджан в Армению грузовой состав из семи вагонов с российской пшеницей.

Как сообщает Report, общий вес груза составляет 490 тонн.

12:00

Пшеница из России будет отправлена в Армению транзитом через Азербайджан сегодня.

Сообщается об отправке 7 вагонов с пшеницей общим весом 490 тонн.

Отметим, что к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 29 тысяч тонн зерна, более 7 тысяч тонн удобрений, 414 тонн антрацита (вид каменного угля), 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.

Напомним, что наряду с транзитом, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. До сегодняшнего дня из Азербайджана в Армению было экспортировано более 13 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.

Источник: АПА