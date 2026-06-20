Баку потеплеет до 32 градусов, в регионах возможны грозы и град

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 21 июня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть северо-западный ветер, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит +21…+24 °C, днем — +27…+32 °C. Атмосферное давление ожидается на уровне 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днем — 55–60%.

В горных и предгорных районах страны местами прогнозируются дожди. В отдельных районах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит +21…+26 °C, днем — +31…+36 °C, в горных районах ночью — +9…+14 °C, днем — +19…+24 °C, местами до +26…+29 °C.