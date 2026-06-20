И посол Украины отказался от госнаграды Польши

Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от польского Кавалерского креста на фоне того, что польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла.

«Я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», — написал он в Facebook. Он назвал решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым». Ранее от полученных властями Польши государственных наград отказались глава МИД Украины Андрей Сибига и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла в связи с решением последнего присудить имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия) одному из подразделений ВСУ.