Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы защиты военных объектов

Делегация Министерства обороны Беларуси во главе с начальником Управления службы войск министерства полковником Дмитрием Жуковским посетила Азербайджан.

В Министерстве обороны Азербайджана визит состоялся в рамках Плана двустороннего военного сотрудничества на 2026 год.

В рамках встречи, посвященной обеспечению правопорядка и организации охраны военных объектов, начальник Главного управления внутренней безопасности и расследований Минобороны генерал-майор Азер Ибрагимов подчеркнул, что азербайджано-белорусские отношения основаны на взаимном доверии и поддержке.

Полковник Жуковский поблагодарил за гостеприимство и отметил важность расширения возможностей для совместной деятельности. Делегации была предоставлена информация об основных направлениях деятельности Главного управления.

Затем гости посетили Управление военной полиции Минобороны, где возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева. Начальник Управления военной полиции генерал-майор Эльгюн Алиев подчеркнул важность взаимных визитов для обмена опытом. Гостям представили брифинг об истории, структуре и деятельности Управления военной полиции, его материально-техническом обеспечении и программе подготовки.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Источник: Report