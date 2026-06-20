Агентство по развитию медиа призвало СМИ избегать манипуляций со статистикой ГЭЦ

Некоторые медиа-субъекты на своих сайтах и в социальных сетях в манипулятивной форме преподнесли научно-статистические данные Государственного экзаменационного центра, говорится в сообщении Агентства по развитию медиа Азербайджана.

Речь идет о результатах выпускных экзаменов в общеобразовательных школах и итогах приема студентов на 2025/2026 учебный год, опубликованных в 12-м номере журнала «Абитуриент».

Так, агентство назвало абсолютно неприемлемым использование сайтом NoComment кликбейтного заголовка «Срочно: в Азербайджане скончались 200 студентов», а вслед за ним и ресурсом Medianews — «Шок: в Азербайджане скончались 200 студентов», расценив это как попытку спровоцировать искусственный ажиотаж в обществе.

«Мы призываем медиа-субъекты при распространении информации строго соблюдать требования Закона Азербайджанской Республики «О медиа», а также принципы профессиональной журналистики. В частности, при интерпретации статистических данных должны быть правильно разъяснены их источник, методология и контекст.

Еще раз напоминаем, что ответственный и профессиональный подход при освещении общественно значимых тем является одной из основных обязанностей субъектов медиа», - говорится в сообщении.