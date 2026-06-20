 Джейхун Байрамов и Бахтиёр Саидов обсудили стратегическое партнерство Баку и Ташкента | 1news.az | Новости
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Джейхун Байрамов и Бахтиёр Саидов обсудили стратегическое партнерство Баку и Ташкента

First News Media15:00 - Сегодня
Джейхун Байрамов и Бахтиёр Саидов обсудили стратегическое партнерство Баку и Ташкента

Министры иностранных дел Азербайджана и Узбекистана Джейхун Байрамов и Бахтиёр Саидов провели телефонный разговор, обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами.

Об этом сообщил глава МИД Узбекистана в соцсетях.

"Провели телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Азербайджаном, обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий на различных уровнях", - сообщил Саидов.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего углубления взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

"В ходе беседы также рассмотрели другие вопросы двусторонней и многосторонней повестки, представляющие взаимный интерес", - добавил глава МИД Узбекистана.

Источник: Report

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