Джейхун Байрамов и Бахтиёр Саидов обсудили стратегическое партнерство Баку и Ташкента

Министры иностранных дел Азербайджана и Узбекистана Джейхун Байрамов и Бахтиёр Саидов провели телефонный разговор, обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами.

Об этом сообщил глава МИД Узбекистана в соцсетях.

"Провели телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Азербайджаном, обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий на различных уровнях", - сообщил Саидов.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего углубления взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

"В ходе беседы также рассмотрели другие вопросы двусторонней и многосторонней повестки, представляющие взаимный интерес", - добавил глава МИД Узбекистана.

Источник: Report