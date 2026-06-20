Президент США Дональд Трамп сообщил о "серьезных случаях" вандализма у расположенного напротив мемориала Аврааму Линкольну отражающего бассейна.

"У нас возникли серьезные проблемы с вандализмом у прекрасного зеркального бассейна, расположенного между монументом Вашингтону и мемориалом Линкольну. <...> Как и три дня назад, когда они уничтожили траву снаружи бассейна, они также сделали все возможное, чтобы повредить только что уложенное покрытие внутри", - написал американский лидер в Truth Social.

Глава Белого дома добавил, что предполагаемые вандалы, в число которых он также включил репортера телеканала АВС Джонатана Карла, применили у зеркального пруда нечто похожее на "ранее использованные на Национальной аллее химические вещества".

Тем не менее, Трамп отметил, что повреждения оказались незначительными и будут устранены в начале следующей недели. По его словам, правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Источник: ТАСС