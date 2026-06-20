Япония повысила стоимость виз для иностранцев в 5 раз

Япония с июля повышает стоимость однократных и многократных виз для иностранных граждан примерно в пять раз.

Однократная виза подорожает с 3 тысяч иен (около $19) до 15 тысяч иен (около $93). Многократная — с 6 тысяч иен (около $38) до 30 тысяч иен (около $186).

Это первое повышение визовых сборов с 1978 года. Власти объясняют решение инфляцией и ослаблением иены. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что не ожидает заметного влияния на туристический поток. По его словам, новые тарифы приблизят японские визовые сборы к уровню других стран «Большой семёрки».

Источник: Kyodo News.