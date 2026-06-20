МИД Швейцарии: дипломаты различных стран продолжают работу в Бюргенштоке

Об этом сообщила пресс-служба МИД Швейцарии.

«Швейцария по-прежнему обеспечивает конфиденциальную и надежную площадку, чтобы способствовать проведению переговоров в Бюргенштоке по вопросам реализации меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Находящиеся в настоящее время там дипломаты из различных стран продолжают прилагать усилия по поддержанию диалога», — говорится в заявлении.

В ведомстве, сославшись на «соображения конфиденциальности», отказались раскрыть, представители каких именно государств находятся в Бюргенштоке и какие-либо подробности о ходе обсуждений.

Источник: ТАСС