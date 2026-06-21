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Проведена вторая попытка сдачи экзамена по азербайджанскому языку - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:05 - Сегодня
Проведена вторая попытка сдачи экзамена по азербайджанскому языку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вторую попытку сдачи тестового экзамена по азербайджанскому языку.

Экзамен был организован для абитуриентов, которые не участвовали в первом этапе, прошедшем 3 мая, а также для тех, кто подал документы в вузы и средние специальные учебные заведения, но не явился на первый экзамен или получил оценку «неудовлетворительно».

Отмечается, что на экзамене ожидалось участие 1414 человек.

В экзамене также приняли участие 13 абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья. Для их удобства были выделены специальные аудитории, а для лиц с нарушением зрения (81–100% ограничения функций организма) были назначены индивидуальные наблюдатели.

Для проведения экзамена были привлечены 9 общих руководителей экзамена, 20 руководителей аудиторий, 145 наблюдателей, 16 сотрудников охраны режима и 9 представителей зданий.

По предварительным данным, у одного участника был обнаружен мобильный телефон, и он был удален с экзамена.

Сообщается, что с 22 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных материалов. Проверка заданий с развернутыми ответами потребует времени, поэтому результаты планируется объявить через 10 дней.

После завершения экзамена участникам разрешили забрать с собой тестовые книжки. Правильные ответы на тестовые задания закрытого типа будут опубликованы на сайте ГЭЦ уже завтра.

08:20

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведёт тестовый экзамен (вторая попытка) по предмету "Азербайджанский язык" для абитуриентов текущего и прошлых лет, подавших документы для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения, но не участвовавших в экзамене по азербайджанскому языку, проведённом 3 мая, либо участвовавших и получивших оценку "неудовлетворительно", а также для выпускников текущего года, не участвовавших в экзамене, проведённом 3 мая в рамках выпускного экзамена по уровню общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщает Report, экзамен будет организован в 9 зданиях в городах Баку и Нахчыван.

Экзамен начинается во всех зданиях одновременно - в 10:00. За 15 минут до начала экзамена, в 09:45, пропускной режим завершается. После этого прибывшие участники в здание экзамена не допускаются. Необходимо прибыть в здание экзамена в указанное в пропускном листе время.

Участники должны принести на экзамен следующие документы:

- пропускной лист на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность.

а) граждане Азербайджанской Республики (включая учащихся, не достигших 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешительные документы, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей - удостоверения беженца;

- Лица, у которых в удостоверении личности отсутствует фотография, помимо других документов, должны иметь справку, выданную учебным заведением, с наклеенной фотографией (на справку наклеивается фотография учащегося размером 3x4 см, которая заверяется печатью).

На экзамене участникам предлагается 30 заданий:

1 текст на аудирование и 4 задания к тексту (3 закрытых и 1 задание открытого типа, требующее письменного ответа);

10 заданий закрытого типа для проверки знаний и навыков по языковым правилам;

2 текста на чтение и понимание и по 8 заданий к каждому тексту (7 закрытых и 1 задание открытого типа, требующее письменного ответа).

Продолжительность экзамена - 1 час 30 минут.

Для управления экзаменом выделены 9 главных руководителей экзамена, 20 руководителей экзамена, 145 наблюдателей, 16 сотрудников пропускного режима (охрана), 9 представителей зданий.

В экзамене также примут участие 13 учащихся (абитуриентов) с ограниченными возможностями здоровья. Для комфортной сдачи экзамена этими лицами в экзаменационных зданиях выделены специальные залы, а лицам, которым установлена инвалидность по зрению в связи с нарушением функций организма на 81–100 процентов, назначены индивидуальные наблюдатели.

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