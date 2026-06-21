Маск предложил раздавать людям деньги напрямую из казначейства

Илон Маск предложил правительству США отправлять деньги гражданам напрямую из казны США и заверил, что развитие ИИ и робототехники поможет избежать инфляции.

"Лучше просто отправлять деньги людям напрямую из казны. Пока рост производства товаров и услуг превышает рост денежной массы, что и будет происходить с появлением ИИ и роботов, инфляции не будет. Вообще, я предсказываю, что нам отчаянно придется бороться с дефляцией", - написал Маск в X.

Так он отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о планах Белого дома взять под свой контроль все крупные компании Соединенных Штатов в сфере ИИ.