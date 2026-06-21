 Axios: США готовы частично разблокировать активы Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Axios: США готовы частично разблокировать активы Ирана

First News Media08:55 - Сегодня
Axios: США готовы частично разблокировать активы Ирана

Вашингтонская администрация рассчитывает, что Иран согласится допустить инспекторов ООН на свои ядерные объекты.

США готовы в обмен на это предоставить Тегерану доступ к части его замороженных ранее активов, сообщил портал Axios.

По словам его источников, "США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН на свои ядерные объекты, которые подверглись бомбардировкам со стороны Соединенных Штатов и Израиля". "В ответ США готовы предоставить Ирану доступ к части его замороженных средств, начиная со счета на $6 млрд в Катаре", — уточняется в публикации. По сведениям портала, иранская сторона может использовать эти средства для закупки товаров первой необходимости.

Как ожидается, технические консультации США и Ирана состоятся в Бюргенштоке 21 июня. В них также примут участие представители Пакистана и Катара.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана, и прекращение огня в Ливане войдут в число основных на предстоящих переговорах.

Источник: ТАСС

Поделиться:
328

Актуально

Общество

В Азербайджане наступило лето

Мнение

Напоминание о Зангезуре и Гёйче: почему Еревану не стоит спекулировать темой ...

В мире

Трамп больше не хочет дружить с Мелони

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского ...

В мире

Делегации США и Ирана прибыли в Бюргеншток на переговоры

Представитель парламента Нигера посетил Азербайджан

В ДР Конго число заболевших Эболой превысило 950

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе двух операторов финансовой сети ХАМАС

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

При атаке беспилотника на торговый центр «Садовод» в Москве пострадали двое граждан Азербайджана

Пассажирка рейса Москва-Нахчыван попыталась открыть дверь самолета, перепутав её с туалетом

Мать скончавшейся звезды «Клюквенного щербета»: Когда я вошла в комнату, увидела, что у нее изо рта выделяется неприятная жидкость

Мелони ответила Трампу: "Это не шоу, достойное нашей задачи" - ФОТО

Последние новости

Нефтяные остатки на побережье Дюбенди: граждане делятся кадрами - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

Делегации США и Ирана прибыли в Бюргеншток на переговоры

Сегодня, 13:20

Представитель парламента Нигера посетил Азербайджан

Сегодня, 13:05

Смертельное ДТП в Баку: 75-летняя женщина погибла под колесами автобуса - ВИДЕО

Сегодня, 12:53

В Азербайджане наступило лето

Сегодня, 12:32

Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства - ФОТО

Сегодня, 12:17

В ДР Конго число заболевших Эболой превысило 950

Сегодня, 12:05

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Сегодня, 11:43

Трогательная история ЧМ-2026. Мать Возиньи получила визу и прибыла в Майами - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 11:15

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе двух операторов финансовой сети ХАМАС

Сегодня, 11:07

Делегация Пакистана прибыла в Швейцарию на переговоры США и Ирана

Сегодня, 10:55

Второй тур ЧМ: на поле выйдут Испания, Бельгия и Уругвай

Сегодня, 10:30

Стармер уже в понедельник может объявить об отставке

Сегодня, 10:15

Сборная Японии разгромила команду Туниса в 1000-м матче в истории ЧМ - ВИДЕО

Сегодня, 10:08

Школу закончил 8 дней назад - тело найдено

Сегодня, 09:58

Вице-президент США прибыл в Швейцарию на переговоры с иранской стороной

Сегодня, 09:50

В Ливане заявили о 4 057 жертвах израильских атак с начала эскалации

Сегодня, 09:40

В Бразилии миллионы жителей получили оповещения о вторжении инопланетян

Сегодня, 09:30

В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси - ВИДЕО

Сегодня, 09:13
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02