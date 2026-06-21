Вице-президент США прибыл в Швейцарию на переговоры с иранской стороной

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию на переговоры с иранской делегацией.

Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на его офис.

«Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», — отметил телеканал.

Перед вылетом Вэнс заявил, что намерен пробыть на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более двух дней.

В швейцарском городе Бюргеншток 21 июня начнутся технические переговоры Ирана и Соединенных Штатов, а также государств-посредников Пакистана и Катара. Они, как ожидается, пройдут в закрытом формате. Вэнс заявлял, что основными темами переговоров США и Ирана в Швейцарии станут ядерная программа Исламской Республики и прекращение огня в Ливане.