Делегация Пакистана прибыла в Швейцарию на переговоры США и Ирана

Делегация Пакистана во главе с премьер-министром страны Шахбазом Шарифом прибыла в Швейцарию для участия в переговорах США и Ирана.

Об этом сообщил офис главы пакистанского правительства.

Шариф вместе с командующим силами обороны Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром "примут участие в переговорах высокого уровня по реализации Исламабадского меморандума о взаимопонимании", которые состоятся в Бюргенштоке в воскресенье, информировало ведомство.