ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе двух операторов финансовой сети ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в секторе Газа двух радикалов, осуществлявших денежные переводы в рамках финансовой сети ХАМАС.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов ХАМАС, которые способствовали переводу более полумиллиарда шекелей (около $170 млн) военному крылу этой террористической организации <…>, используя сеть из десятков курьеров и пунктов по обмену валюты в Турции и секторе Газа", — говорится в заявлении. По данным армейской пресс-службы, ликвидированные "действовали в рамках финансовой сети, контролируемой ХАМАС, которая отвечала за перевод средств в сектор Газа".

По информации израильских военных, "на эти средства движение ХАМАС продолжало, особенно в последние месяцы, выплачивать зарплаты террористам и финансировать террористические акты против военнослужащих ЦАХАЛ и мирного населения Государства Израиль".

Источник: ТАСС