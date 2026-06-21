Обнародована фактическая погода в Азербайджане

В ряде горных и предгорных районов Азербайджана наблюдались грозы и дожди, местами осадки носили интенсивный характер.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе Азербайджана, по состоянию на 10:00 21 июня в Сарыбаше (Гахский район) выпало 7 мм осадков, в Гусаре - 2 мм. До 1 мм осадков зафиксировано в Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Шахдаге, Гедабее, Гёйгёле, Гяндже, Самухе, Нафталане, Шамкире, Агстафе, Балакене, Загатале, Шеки, Огузе и Нефтчале.

20 июня около 22:06 в некоторых селах Газахского района выпал крупный град.

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается северо-западный ветер, скорость которого при порывах достигает 28 м/с.

Туман наблюдался в Хыналыге, Грызе и Лерике, где видимость местами снижалась до 500 метров.

Максимальная температура воздуха составила 35 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, 35–39 градусов - в Нахчыванской Автономной Республике, до 40 градусов - в Джульфе, до 38 градусов - в равнинных районах и до 29 градусов - в горной местности.