В ДР Конго число заболевших Эболой превысило 950

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 956, количество смертей — 247.

Об этом сообщило министерство здравоохранения ДРК.

В эпицентре нынешней вспышки — провинции Итури — за сутки зарегистрировано 23 новых случаев заболевания и два летальных исхода, отмечает оно. В больницах и медицинских изоляторах находится 391 пациент. Полностью выздоровели — 92 человека.

Наиболее тяжелая эпидемическая ситуация продолжает сохраняться в эпицентре вспышки — провинции Итури. На нее приходится 874 случаев заболевания Эболой и 201 летальный исход, что составляет 91% от общего количества.

Уровень отслеживания контактов заболевших Эболой достиг 69,3%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы эта цифра составляла 95%.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла на востоке ДР Конго 15 мая. Есть случаи заболевания и смерти от Эболы в соседней Уганде.