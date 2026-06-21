В Азербайджане наступило лето

В Азербайджане наступило астрономическое лето.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, летнее солнцестояние наступило 21 июня в 12:24:26 по бакинскому времени.

Отмечается, что в это время в Северном полушарии стартовал астрономический летний сезон, тогда как в Южном полушарии началась зима. Во время этого явления между осью вращения Земли и направлением на Солнце образуется наименьший угол. В результате Солнце достигнет самой высокой точки на небе за весь год. В Баку сегодня в полдень Солнце будет находиться на максимальной высоте над горизонтом (73.1 градус).

Таким образом, 21 июня - самый длинный день и самая короткая ночь в году. Продолжительность дня составит 15 часов 03 минуты 24 секунды, а ночь продлится 8 часов 56 минут 36 секунд. Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 40 минут 42 секунды.