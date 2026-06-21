 В Азербайджане наступило лето | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Азербайджане наступило лето

First News Media12:32 - Сегодня
В Азербайджане наступило лето

В Азербайджане наступило астрономическое лето.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, летнее солнцестояние наступило 21 июня в 12:24:26 по бакинскому времени.

Отмечается, что в это время в Северном полушарии стартовал астрономический летний сезон, тогда как в Южном полушарии началась зима. Во время этого явления между осью вращения Земли и направлением на Солнце образуется наименьший угол. В результате Солнце достигнет самой высокой точки на небе за весь год. В Баку сегодня в полдень Солнце будет находиться на максимальной высоте над горизонтом (73.1 градус).

Таким образом, 21 июня - самый длинный день и самая короткая ночь в году. Продолжительность дня составит 15 часов 03 минуты 24 секунды, а ночь продлится 8 часов 56 минут 36 секунд. Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 40 минут 42 секунды.

Поделиться:
555

Актуально

Общество

В Азербайджане наступило лето

Мнение

Напоминание о Зангезуре и Гёйче: почему Еревану не стоит спекулировать темой ...

В мире

Трамп больше не хочет дружить с Мелони

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского ...

Общество

Нефтяные остатки на побережье Дюбенди: граждане делятся кадрами - ВИДЕО

Смертельное ДТП в Баку: 75-летняя женщина погибла под колесами автобуса - ВИДЕО

В Азербайджане наступило лето

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Из РФ в Армению транзитом через Азербайджан отправлена пшеница - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трагически погибла дочь Фархада Мехдиева

В Масазыре мотоциклист насмерть сбил 4-летнего ребёнка

Погибшая в ДТП дочь адвоката Фархада Мехдиева управляла мотоциклом без прав  – ВИДЕО 

Последние новости

Нефтяные остатки на побережье Дюбенди: граждане делятся кадрами - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

Делегации США и Ирана прибыли в Бюргеншток на переговоры

Сегодня, 13:20

Представитель парламента Нигера посетил Азербайджан

Сегодня, 13:05

Смертельное ДТП в Баку: 75-летняя женщина погибла под колесами автобуса - ВИДЕО

Сегодня, 12:53

В Азербайджане наступило лето

Сегодня, 12:32

Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства - ФОТО

Сегодня, 12:17

В ДР Конго число заболевших Эболой превысило 950

Сегодня, 12:05

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Сегодня, 11:43

Трогательная история ЧМ-2026. Мать Возиньи получила визу и прибыла в Майами - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 11:15

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе двух операторов финансовой сети ХАМАС

Сегодня, 11:07

Делегация Пакистана прибыла в Швейцарию на переговоры США и Ирана

Сегодня, 10:55

Второй тур ЧМ: на поле выйдут Испания, Бельгия и Уругвай

Сегодня, 10:30

Стармер уже в понедельник может объявить об отставке

Сегодня, 10:15

Сборная Японии разгромила команду Туниса в 1000-м матче в истории ЧМ - ВИДЕО

Сегодня, 10:08

Школу закончил 8 дней назад - тело найдено

Сегодня, 09:58

Вице-президент США прибыл в Швейцарию на переговоры с иранской стороной

Сегодня, 09:50

В Ливане заявили о 4 057 жертвах израильских атак с начала эскалации

Сегодня, 09:40

В Бразилии миллионы жителей получили оповещения о вторжении инопланетян

Сегодня, 09:30

В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси - ВИДЕО

Сегодня, 09:13
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02