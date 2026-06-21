Нефтяные остатки на побережье Дюбенди: граждане делятся кадрами - ВИДЕО

Несмотря на проводимые работы по очистке побережья, жители продолжают публиковать в социальных сетях новые видеозаписи из поселка Дюбенди Хазарского района Баку, где ранее были обнаружены нефтяные остатки на берегу моря.

Напомним, что ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило о скоплении нефтяных остатков на побережье в районе Дюбенди. В ведомстве отметили, что после получения соответствующей информации на место были оперативно направлены силы Гражданской обороны МЧС, а также личный состав и техника Каспийской бассейновой аварийно-спасательной службы.

По информации министерства, в настоящее время продолжаются работы по сбору и удалению нефтяных остатков с береговой линии.

Между тем граждане продолжают делиться новыми кадрами с места, на которых, как утверждается, по-прежнему видны следы загрязнения на отдельных участках побережья.

1news.az продолжит следить за развитием ситуации.