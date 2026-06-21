В Израиле выявили второго пациента с подозрением на Эболу

В Израиле выявили второго пациента с подозрением на лихорадку Эбола.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава страны, мужчину поместили в изоляцию в медицинском центре «Шиба».

Пациент вернулся из Демократической Республики Конго два дня назад и обратился к медикам с характерными симптомами: высокой температурой, головной болью и диареей. Для подтверждения диагноза сейчас проводится серия лабораторных тестов, результаты которых ожидаются в ближайшие дни. Параллельно Минздрав начал эпидемиологическое расследование, чтобы установить все контакты заболевшего.

Напомним, днем ранее, 20 июня, в Израиле был зафиксирован первый случай с подозрением на Эболу. Этот пациент также находится в изоляции, его анализы проверяются. В ведомстве подчеркивают, что на данный момент это лишь подозрения, официально подтвержденных случаев заболевания в стране нет.

Источник: ТАСС