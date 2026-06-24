Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции - ФОТО

24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства коснулся значения участия председателя ВНСТ в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Отметив, что в будущем в нашей стране пройдут и другие мероприятия в рамках Организации исламского сотрудничества, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность дальнейшего расширения связей между исламскими странами.

Выразив признательность за прием и высокий уровень организации 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, Нуман Куртулмуш передал главе нашего государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Подчеркнув значение проводимого в Баку мероприятия с точки зрения расширения партнерства в рамках Организации исламского сотрудничества, гость отметил, что обращение главы нашего государства к участникам мероприятия было глубоко содержательным.

В ходе беседы было затронуто значение Шушинской декларации, отмечено успешное развитие братских и союзнических отношений между нашими странами во всех направлениях, в том числе в межпарламентской сфере, подчеркнуто, что в мире нет аналога азербайджано-турецкому единству и братству, и это было расценено как наше общее достояние. Было отмечено, что дружба и братство между нашими странами являются важным фактором в обеспечении мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между законодательными органами и перспективы его дальнейшего расширения.