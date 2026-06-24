 Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции - ФОТО

First News Media15:04 - Сегодня
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции - ФОТО

24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства коснулся значения участия председателя ВНСТ в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Отметив, что в будущем в нашей стране пройдут и другие мероприятия в рамках Организации исламского сотрудничества, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность дальнейшего расширения связей между исламскими странами.

Выразив признательность за прием и высокий уровень организации 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, Нуман Куртулмуш передал главе нашего государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Подчеркнув значение проводимого в Баку мероприятия с точки зрения расширения партнерства в рамках Организации исламского сотрудничества, гость отметил, что обращение главы нашего государства к участникам мероприятия было глубоко содержательным.

В ходе беседы было затронуто значение Шушинской декларации, отмечено успешное развитие братских и союзнических отношений между нашими странами во всех направлениях, в том числе в межпарламентской сфере, подчеркнуто, что в мире нет аналога азербайджано-турецкому единству и братству, и это было расценено как наше общее достояние. Было отмечено, что дружба и братство между нашими странами являются важным фактором в обеспечении мира и безопасности в регионе Южного Кавказа.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между законодательными органами и перспективы его дальнейшего расширения.

Поделиться:
374

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального ...

Политика

Глава МИД Азербайджана отбыл в Польшу на конференцию по восстановлению Украины - ...

Общество

В Азербайджане у некоторых банков возникли технические проблемы с ...

Общество

«Lankaran»: AZAL получил первый Airbus A321neo - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции - ФОТО

Ильхам Алиев адресовал обращение участникам 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Туркменистана

Президент Азербайджана наградил ряд госслужащих

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Ильхам Алиев принял руководителей структур Арабской координационной группы - ФОТО

Ознакомление с выставкой «Гейдар Алиев и Карабах» в Шуше - ФОТО

Ильхам Алиев наградил посла Азербайджана в Узбекистане орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Президенты Азербайджана и Туркменистана выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Последние новости

Трамп анонсировал отправку американских инспекторов в Иран

Сегодня, 17:45

ГПС: за последние дни предотвращен ввоз из Ирана более 41 кг наркотиков - ФОТО

Сегодня, 17:35

Стала известна причина технических проблем с картами ряда азербайджанских банков

Сегодня, 17:24

Состоялась церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов ОИС - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:17

Нуман Куртулмуш: Турция всецело поддерживает прочный мир на Южном Кавказе

Сегодня, 17:05

СМИ: заседание Совета мира по Газе пройдет на Кипре с 30 июня по 1 июля

Сегодня, 17:00

Глава МИД Азербайджана отбыл в Польшу на конференцию по восстановлению Украины - ФОТО

Сегодня, 16:50

Стратегический выбор Армении важен для России - Песков

Сегодня, 16:45

Трамп опроверг сообщения о выплатах Ирану

Сегодня, 16:40

Минюст и МВД провели совместную операцию в Баку, найден схрон с оружием

Сегодня, 16:35

Ввод стабилизационных войск на Украину приведет к созданию новой Берлинской стены - Лавров

Сегодня, 16:33

Асу Алмабаев: «Я не собираюсь заявлять, что я лучший боец - всё покажет сам бой»

Сегодня, 16:28

Эмин Амруллаев: «Бесплатного образования не существует нигде в мире»

Сегодня, 16:26

Коммерческий директор AZAL: Получение первого Airbus A321neo открывает новую главу в истории авиакомпании - ФОТО

Сегодня, 16:20

В Азербайджане у некоторых банков возникли технические проблемы с карт-операциями

Сегодня, 16:15

NEQSOL Academy запустила образовательную платформу SkillHub - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Эрдоган: Несмотря на провокации, мы удержали Турцию вдали от огненного кольца

Сегодня, 15:55

Посольство Пакистана в Азербайджане два дня не будет работать

Сегодня, 15:48

Рафаэль Физиев: «Сегодня я уверен в себе - выйду вперёд и покажу всё, на что способен»

Сегодня, 15:44

В ФИФА назвали ЧМ-2026 лучшим в истории

Сегодня, 15:40
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02