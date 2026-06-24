Эрдоган: Несмотря на провокации, мы удержали Турцию вдали от огненного кольца

Сегодня Турция обрела в своем регионе и в мире такой вес и авторитет, которых прежде никогда не имела.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня на заседании парламентской фракции правящей партии Справедливости и развития (AKP).

«Турция является одной из стран, которые наиболее правильно понимают изменения, происходящие в глобальной системе, и наиболее успешно управляют этим процессом, вырабатывая рациональную политику. Мы осознаем наши возможности и наш потенциал», — сказал он.

По его словам, иранский кризис проявил возможность увидеть, какого высокого уровня достигли Турция и турецкая внешняя политика: «Благодаря нашей политике, основанной на здравомыслии, рассудительности и справедливости, мы удержали нашу страну вдали от этого огненного кольца. Несмотря на всевозможные провокации, мы не позволили пострадать даже одному нашему гражданину».

«Мы не пошли на поводу у игр Израиля, направленных на разжигание новых очагов смуты и раздора в нашем регионе. Факт заключается в том, что события, произошедшие в ходе иранского кризиса, показали всем, насколько великим государством является Турецкая Республика», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, этот процесс также подтвердил очевидность преимуществ, которые президентская система госуправления предоставляет стране в вопросах управления кризисами.

Источник: TRT Haber