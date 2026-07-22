Трамп: За каждый удар Ирана по судам США будут уничтожать мост или электростанцию

Трамп пригрозил уничтожать объекты инфраструктуры Ирана в ответ на атаки по судам в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить удары по иранской инфраструктуре в ответ на каждую атаку Ирана на суда в Ормузском проливе.

По словам Трампа, если Исламская Республика применит ракеты, беспилотники или другое вооружение против судов, США будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране, включая объекты в районе Тегерана или непосредственно в столице. Об этом он сообщил в публикации в своей соцсети Truth Social.