Трамп опроверг сообщения о выплатах Ирану

Тегеран уведомил Вашингтон о том, что не взимает пошлины, страховые сборы или другие платежи с судов, проходящих через Ормузский пролив, несмотря на появившиеся сообщения об обратном, заявил президент США Дональд Трамп.

«Иран проинформировал США, что, несмотря на создающие проблемы фейковые новости, Иран не требует и не получает никаких пошлин, страховых сборов или каких-либо других платежей с судов, проходящих через Ормузский пролив. Если эта информация окажется ложной, переговоры прекратятся немедленно!» — написал Трамп в Truth Social.

Кроме того, Трамп заявил, что США «не передавали Ирану никаких денег и не размораживали их средства в их пользу».

«Мы направим часть их денег, которые полностью контролируются нами, нашим фермерам и скотоводам для закупки кукурузы, пшеницы, соевых бобов и прочего. Иран отчаянно нуждается в продовольствии, и мы будем закупать его для них исключительно в Соединенных Штатах. Спасибо за внимание к этому вопросу!»