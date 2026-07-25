Робот-гуманоид отключился и упал прямо на презентации Qualcomm - ВИДЕО

Робот-гуманоид неожиданно отключился и упал прямо во время презентации нового чипа компании Qualcomm.

Курьезный случай произошел во время демонстрации возможностей нового процессора с искусственным интеллектом.

На сцену вывели робота-андроида, работающего на базе нового ИИ-чипа Qualcomm. Однако в самый разгар выступления, когда спикер компании подробно рассказывал о технологических возможностях устройства, робот внезапно потерял равновесие и отключился.

Источник: Day.Az