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Стратегический выбор Армении важен для России - Песков

First News Media16:45 - Сегодня
Стратегический выбор Армении важен для России - Песков

Ереван сейчас находится в процессе выбора своего пути развития, это важно для Москвы, так как Россия и Армения – братские страны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что сейчас Армения, руководство Армении стоит на перепутье. Руководство Армении говорит о предстоящем выборе пути развития. Для нас это важно, потому что на протяжении многих столетий Россия и Армения были соседними странами, братскими странами", – сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, ЕАЭС как выбор интеграционного объединения для Армении превосходит другие варианты.

"Мы убеждены, что этот интеграционный процесс, а именно ЕАЭС, ежегодно дает изрядный процент к росту ВВП в Армении. И мы убеждены, что по всем своим качественным характеристикам наш интеграционный процесс значительно превосходит другие альтернативы", – сказал Песков.

Он выразил надежду, что армянский народ и нынешнее руководство республики по итогам анализа ситуации придут к этой же точке зрения.

"Мы заинтересованы в этом, мы будем вести наши отношения с Арменией. У нас много общих дел. Мы [Россия] являемся серьезным инвестором в Армении. Поэтому дел много, и отношения будут продолжать развиваться", – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Источник: Sputnik

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