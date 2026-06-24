Трамп анонсировал отправку американских инспекторов в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские инспекторы вместе с представителями МАГАТЭ направятся в Иран для поиска высокообогащенного урана.

Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст, побеседовавший с американским лидером.

«Президент Трамп говорит, что нет спешки с отправкой инспекторов в страну (в Иран, — прим.), он также сказал Fox News, что инспекторы США присоединятся к МАГАТЭ, когда они направятся в Иран, чтобы найти высокообогащенный уран», — сказал он в эфире телеканала.

Ранее замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади заявил, что иранские власти будут готовы обсуждать доступ инспекторов МАГАТЭ к поврежденным в ходе войны ядерным объектам только после полного снятия санкций и выполнения США своих обязательств по меморандуму о взаимопонимании.