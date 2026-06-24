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Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спикером Парламента Ирана

First News Media17:58 - Сегодня
Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спикером Парламента Ирана

24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спикером Исламского консультативного собрания Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в последнее время братский народ Ирана пережил тяжелые испытания, и вновь выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате войны.

Глава государства подчеркнул, что в период конфликта азербайджанский народ и государство были рядом с Ираном. Он напомнил о своем телефонном разговоре с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, а также о контактах на различных уровнях и проявлениях солидарности, назвав их наглядным подтверждением поддержки Азербайджана.

Ильхам Алиев отметил, что прекращение войны было встречено в Азербайджане с чувством удовлетворения, напомнив, что наша страна незамедлительно выступила с официальным заявлением по этому поводу.

«Желаю, чтобы в регионе больше не было войн», — сказал Президент Азербайджана, добавив, что как Азербайджан, так и Иран в свое время серьезно пострадали от вооруженных конфликтов.

С удовлетворением вспомнив предыдущий визит Мохаммада Багера Галибафа в Азербайджан, глава государства подчеркнул важность его участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Президент выразил уверенность, что мероприятие будет способствовать укреплению исламской солидарности, и отметил, что в следующем году Азербайджан примет Саммит ОИС, подготовка к которому уже началась.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что нынешний визит Мохаммада Багера Галибафа создает хорошую возможность для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня, отметив успешное развитие азербайджано-иранских отношений.

В свою очередь Мохаммад Багер Галибаф выразил удовлетворение встречей с Президентом Азербайджана и передал ему приветствия от Президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и попросил передать свои наилучшие пожелания Президенту Ирана.

Мохаммад Багер Галибаф выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву, азербайджанскому государству и народу за поддержку, оказанную Ирану в трудные дни.

Он также поблагодарил главу государства за визит в посольство Ирана в Азербайджане с выражением соболезнований в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейида Али Хаменеи и многих мирных граждан, а также за поздравительное письмо, направленное аятолле Сейиду Моджтабе Хусейни Хаменеи по случаю его избрания на должность Верховного лидера Ирана.

Отметив, что война приносит большие страдания и трагедии, Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что в этот период Азербайджан сохранял приверженность принципам добрососедства, оказывал гуманитарную помощь и поддерживал Иран. По его словам, иранский народ никогда этого не забудет.

Он отметил, что Азербайджан и Иран всегда поддерживали друг друга в трудные времена, назвав это очередным проявлением единства и солидарности двух стран. По словам спикера парламента Ирана, война также показала важность контактов Ирана с мусульманскими государствами. Он подчеркнул, что в этот период Иран смог увидеть, кто является его другом, а кто — противником, и отметил, что Азербайджан был рядом с Ираном как дружественная страна.

В ходе беседы была выражена уверенность в дальнейшем динамичном развитии азербайджано-иранских отношений. С удовлетворением было отмечено завершение строительства моста Агбенд–Келяле, а также подчеркнуто, что проходящий по территории Ирана Аразский коридор будет способствовать расширению транспортных возможностей региона.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам перспектив двустороннего сотрудничества, включая межпарламентские связи, и обсудили деятельность межправительственной комиссии.

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