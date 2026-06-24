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Украина ударила по второму за неделю центру космической связи России

First News Media18:15 - Сегодня
Украина ударила по второму за неделю центру космической связи России

Украинские войска ночью 24 июня поразили Центр космической связи (ЦКС) «Владимир» во Владимирской области (в городе Гусь-Хрустальный), который является филиалом ФГУП «Космическая связь», заявили в Генштабе ВСУ.

Как передает The Moscow Times, по данным командования армии Украины, «подтверждено повреждение двух зданий комплекса с последующим возгоранием». Это уже второй подобный объект, атакованный украинской армией за неделю: в понедельник ВСУ ударили по центру космической связи (ЦКС) «Дубна» в Подмосковье.

В Генштабе армии Украины заявили, что ЦКС во Владимирской области «обеспечивает работу систем спутниковой и дальней космической связи», которые используются в том числе «в интересах силовых структур» России. Согласно открытым данным, центр оказывает услуги спутниковой связи в различных диапазонах. Расположенная в центре командно-измерительная станция позволяет управлять, а также осуществлять телеметрический контроль и измерение параметров орбит спутников серии «Экспресс-АМ». Последние обеспечивают цифровое телерадиовещание, широкополосный доступ в интернет и телефонную связь. Власти об ударе по ЦКС «Владимир» не сообщали. 

Также украинские военные заявили, что в результате удара по ЦКС «Дубна» в ночь на 22 июня были поражены «аппаратно-модульный комплекс 32-метровой антенны MARK-IV, используемой для спутниковой связи, а также техническое здание рядом с этой антенной». Помимо этого, по удар попал главный производственно-административный (аппаратно-программный) корпус. Была частично разрушена одна из стен здания, в котором находится центральная аппаратная линия связи, оборудование Наземного комплекса управления и Центральный пульт управления спутниковой сетью.

«Дубна» — это крупнейшая станция космической связи в стране, которая входит в систему объектов критической информационной инфраструктуры России. С помощью этого комплекса обеспечиваются телевещание и передача данных для госструктур и частных операторов. Также ЦКС под Москвой осуществляет взаимодействие группировкой спутников на орбите.

 

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