СМИ: Британия планирует продать 100 тыс. тонн нефти с танкера Smyrtos

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность продажи более чем 100 тыс. тонн нефти с задержанного в проливе Ла-Манш танкера Smyrtos для передачи вырученных денег Украине.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Как отметило издание, многие официальные лица Британии считают, что нефть с судна теперь принадлежит их стране, и теперь Лондон может решать, как ей распоряжаться. По информации газеты, британские министры планируют выставить находившуюся на борту танкера нефть марки Urals на аукцион.

Газета добавила, что рыночная стоимость нефти составляет около £35 млн, и британское правительство изучает предложение о передаче вырученной суммы ВСУ.

14 июня премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в совместном заявлении с Минобороны сообщил, что британские военные захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту.