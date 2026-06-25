Украинские дроны поразили два НПЗ в Уфе - ВИДЕО

В российском городе Уфа (республика Башкортостан) раздалась серия взрывов и вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), в небо взвивается черный дым, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+.

«Два из трех НПЗ, которые есть в Уфе, были поражены Силами обороны Украины», - говорится в сообщении.

Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.