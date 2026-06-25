 Рубио: США хотят заключить сделку с Ираном, но не любой ценой | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Рубио: США хотят заключить сделку с Ираном, но не любой ценой

First News Media12:27 - Сегодня
Рубио: США хотят заключить сделку с Ираном, но не любой ценой

Соединенные Штаты настроены заключить сделку с Ираном, но не будут делать это любой ценой.

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Хотя мы хотим заключить сделку, мы не хотим, чтобы это была сделка любой ценой. Мы хотим хорошую, реальную, проверенную сделку, сделку, которая соблюдается. И важно, чтобы любые соглашения, достигнутые во время переговорного процесса или после него, соблюдались", - сказал он на встрече с министрами иностранных дел стран Персидского залива в Бахрейне.

Поделиться:
236

Актуально

Мнение

Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле 

Общество

ABB прокомментировал сбой, вызвавший повторное списание средств с карт

Политика

Главы МИД Азербайджана и Польши провели встречу на полях конференции по Украине - ...

В мире

Всемирная продовольственная программа ООН готова оказать помощь в Венесуэле

Пашинян призвал ЕАЭС четко ответить, существует этот союз или нет

Рубио: США хотят заключить сделку с Ираном, но не любой ценой

Украинские дроны поразили два НПЗ в Уфе - ВИДЕО

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Иран опроверг сообщения о закрытии Ормузского пролива - ОБНОВЛЕНО

Президент Аргентины назвал ложную информацию о смерти отца Месси чудовищной

Иран вновь закрывает Ормузский пролив

Трамп: Я не фанат Украины, кроме их женщин

Последние новости

МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле 

Сегодня, 13:55

Всемирная продовольственная программа ООН готова оказать помощь в Венесуэле

Сегодня, 13:41

Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

Сегодня, 13:28

ABB прокомментировал сбой, вызвавший повторное списание средств с карт

Сегодня, 13:25

Студенты из Сирии впервые приедут в Азербайджан на обучение

Сегодня, 13:20

Более 1700 добровольных доноров сдали кровь - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Пашинян призвал ЕАЭС четко ответить, существует этот союз или нет

Сегодня, 13:00

TƏBİB начал анализировать вопрос устранения нехватки врачей в регионах

Сегодня, 12:50

Попытка уйти от ответственности обернулась для водителя из Шамахи 20 сутками ареста - ВИДЕО

Сегодня, 12:41

В Баку обсудили расширение сотрудничества с Астраханской областью

Сегодня, 12:30

Рубио: США хотят заключить сделку с Ираном, но не любой ценой

Сегодня, 12:27

Украинские дроны поразили два НПЗ в Уфе - ВИДЕО

Сегодня, 12:22

Главы МИД Азербайджана и Польши провели встречу на полях конференции по Украине - ФОТО

Сегодня, 12:10

В Баку завершила работу 20-я сессия Конференции Парламентского союза ОИС 

Сегодня, 12:07

CNN: в Каракасе из-под обломков зданий извлекли 23 человека

Сегодня, 12:05

Во Франции врачи опасаются резкого роста смертности из-за жары

Сегодня, 12:00

Иран просит ФИФА не проводить церемонии в честь ЛГБТ в матче ЧМ-2026 с Египтом

Сегодня, 11:53

Президент Азербайджана поздравил словенскую коллегу с национальным праздником

Сегодня, 11:37

В День Вооружённых сил изменится график работы Бакинского метро 

Сегодня, 11:31

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в турнире Гран-при

Сегодня, 11:13
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02