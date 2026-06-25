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Пашинян призвал ЕАЭС четко ответить, существует этот союз или нет

First News Media13:00 - Сегодня
Пашинян призвал ЕАЭС четко ответить, существует этот союз или нет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ЕАЭС должен четко ответить, действует ли в союзе свободное передвижение рабочей силы, товаров, услуг и финансов.

По его словам, если эти принципы не работают, «значит, ЕАЭС нет». «Мы говорим, что он существует. Мы, в том числе как государство-участник, считаем, что произошло какое-то недоразумение и создалось впечатление, что ЕАЭС нет. Но если ЕАЭС скажет: меня больше нет, — ну, если их нет, что мы можем сделать?», — сказал Пашинян на заседании правительства.

По словам премьера, происходящее в Армении может вызвать серьезную обеспокоенность как минимум в нескольких странах ЕАЭС, где это могут расценить как риск. Пашинян отметил, что намерен инициировать обсуждение в формате ЕАЭС.

По его словам, у него также есть вопросы к коллегам в связи с заявлением, которое было принято в его отсутствие. «Мы должны понять: любая страна ЕАЭС может принимать такие решения в отношении любой другой страны?» — заявил он.

Премьер подчеркнул, что если ответ на этот вопрос будет положительным, это будет означать, что ЕАЭС «заявляет о самороспуске», и Армения должна будет сделать соответствующие выводы.

«Ответ должен быть очень четким: существует или не существует. Если существует — мы будем позиционироваться, если нет — особой необходимости позиционироваться уже не возникает», — сказал Пашинян.

Россия с 12 июня 2026 года ограничила ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также ее транзит через РФ в государства-члены ЕАЭС. Под ограничения Россельхознадзора попали, в частности, минеральная вода «Джермук», алкогольные напитки, овощи, фрукты, зелень.

В ведомстве в качестве причины назвали «систематическое выявление карантинных объектов» в продукции растительного происхождения и цветов из Армении. Отмечается, что запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров.

В Армении же ввод российских ограничений против нее считают ответом Москвы на взятие Ереваном курса на сближение с ЕС и переход к европейским стандартам. При этом армянские власти заявляют о намерении сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока совмещение этих направлений будет возможно.

Москва, в свою очередь, предупреждает, что переход Армении на стандарты ЕС может иметь экономические последствия. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что в таком случае России придется свернуть интеграционное экономическое взаимодействие с Арменией, а республика может потерять до 14% ВВП в случае повышения цен на энергоносители из-за выхода из ЕАЭС.

Источник: Новости-Армения

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