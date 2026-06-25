Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников Минобороны, ставших шехидами 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Министерства обороны республики, ставших шехидами в боевых операциях за восстановление территориальной целостности страны.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

За проявленные отвагу и мужество при участии в боевых операциях за восстановление территориальной целостности, а также за честное выполнение своего служебного долга при исполнении задач, поставленных перед воинской частью глава государства наградил посмертно группу военнослужащих и гражданских работников орденами «Азербайджанское знамя», «Доблесть» 3-й степени и «За службу Отечеству» 3-й степени.

Со списком награжденных посмертно можно ознакомиться здесь.