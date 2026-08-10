Посол Азербайджана в Нидерландах отозван и назначен в Бельгию

Мамед Бахаддин оглы Ахмедзаде отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов, а также постоянного представителя Азербайджанской Республики при Организации по запрещению химического оружия.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Другим распоряжением главы государства Мамед Бахаддин оглы Ахмедзаде назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия.