В штате Юта введено ЧП из-за масштабного лесного пожара - ВИДЕО

В американском штате Юта объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за быстро распространяющегося лесного пожара, площадь которого за одни сутки увеличилась до 290 квадратных километров.

Из-за сильного ветра и крайне низкой влажности воздуха пламя стремительно охватывает новые территории. Власти региона приступили к эвакуации местных жителей из опасных зон, при этом тушение с воздуха временно приостановлено, так как авиация не может работать в сложных погодных условиях.

Стихия уже нанесла серьезный ущерб горнолыжному курорту Eagle Point. В ряде районов штата зафиксировано сильное задымление, из-за которого густой дым полностью закрыл солнце, а в населенных пунктах началось выпадение пепла.