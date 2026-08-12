Начался выбор специальностей для поступления в вузы

Начался выбор специальностей для поступления в высшие учебные заведения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Для абитуриентов, желающих поступить в вузы, выбор специальностей будет проводиться с 12 по 19 августа.

Абитуриенты по вопросам выбора специальностей могут обратиться в бесплатно действующие в консультационные центры ГЭЦ при Азербайджанском университете, Западно-Каспийском Университете, Бакинском бизнес-университете, Университете Одлар Юрду, Азербайджанском университете архитектуры и строительства, Азербайджанском техническом университете, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Азербайджанском государственном аграрном университете, Сумгайытском государственном университете, а также в региональных отделениях ГЭЦ.

Кроме того, в указанные в расписании даты в районных секторах образования и некоторых школах со стороны сотрудников ГЭЦ абитуриентам будет оказана бесплатная помощь по вопросам правил приёма студентов, порядка заполнения и подтверждения "Электронного заявления абитуриента на выбор специальности", условий конкурса, важных вопросов, на которые следует обратить внимание при выборе специальности, и т.д.

