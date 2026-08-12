Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились - ФОТО

Португальский футболист Криштиану Роналду официально оформил отношения с Джорджиной Родригес, с которой состоит в отношениях с 2016 года.

О радостном событии звезда мирового футбола сообщил в социальных сетях, опубликовав снимок рук пары с обручальными кольцами и добавив инициалы «CG».

Публикация практически сразу вызвала огромный интерес у пользователей Instagram. За несколько часов фотография набрала около 20 млн отметок «нравится», а число реакций продолжает увеличиваться. Поклонники спортсмена активно поздравляют супругов и желают им семейного счастья.

Отметим, что 41-летний Криштиану Роналду, выступающий за сборную Португалии и клуб «Аль-Наср», и 32-летняя Джорджина Родригес познакомились и начали отношения в 2016 году. О помолвке пара объявила лишь в прошлом году.

У Роналду и Родригес двое общих детей — восьмилетняя Алана и четырёхлетняя Белла. Кроме того, они вместе воспитывают троих детей футболиста от предыдущих отношений: 16-летнего Криштиану-младшего и девятилетних близнецов Еву и Матео, родившихся от суррогатных матерей.