Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для систем ПВО Patriot

Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщил министр обороны страны Антти Хяккянен, слова которого цитирует газета Ilta-Sanomat, Хельсинки сделал всё возможное для поддержки, однако не может ставить под угрозу собственную постоянную боеготовность в сфере ПВО. Глава ведомства подчеркнул, что подобные поставки противоречили бы национальным интересам Финляндии.

По мнению Хяккянена, решать проблему с нехваткой перехватчиков должны США, которым следует ускорить производство вооружений и нарастить выпуск ракет.