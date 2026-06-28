Глава ВОЗ: в Европе в условиях экстремальной жары живут 150 миллионов человек

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в социальной сети X, что в настоящее время около 150 миллионов жителей Европы находятся в условиях экстремальной жары.

По информации руководителя ведомства, аномальная погода уже привела к сотням смертей и вынужденному закрытию учебных заведений. Гебрейесус подчеркнул, что европейский континент прогревается в два раза быстрее, чем другие регионы планеты. Из-за глобального потепления и климатических изменений критические температурные пики, которые ранее фиксировались раз в поколение, теперь происходят практически каждый год.

Согласно официальным данным ВОЗ, начиная с 21 июня текущего года в Европе было зарегистрировано на 1300 смертей больше по сравнению со средними статистическими показателями прошлых периодов, что напрямую связано с установившейся жарой. Глава организации охарактеризовал тепловой стресс как «тихого убийцу», отметив, что жилые дома, школы и другие инфраструктурные объекты в европейских странах исторически не были спроектированы под подобные температурные нагрузки. В связи с этим ВОЗ совместно с государствами-членами и партнерами разрабатывает меры по снижению рисков для здоровья населения, фокусируясь на профилактике и адаптации систем здравоохранения. В частности, Гебрейесус призвал европейские правительства оперативно внедрять комплексные планы действий по защите здоровья в жаркую погоду.