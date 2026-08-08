Владимир Зеленский: первое применение украинской баллистической ракеты может состояться осенью

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разработка собственной баллистической ракеты сталкивается с международными ограничениями и высокой конкуренцией на мировом рынке.

По словам главы государства, помимо логистических и технологических сложностей, продвижению проекта препятствуют экономические интересы других стран и компаний, не заинтересованных в появлении нового игрока в сфере ракетных технологий и противовоздушной обороны.

«Ну, поверьте мне, много кто не хочет, чтобы у нас в Украине была своя баллистика. Безусловно, Россия — номер один. Но и в мире не очень много людей и компаний, которые хотят такого конкурента. Понимаете, что такое баллистика в Украине? Что такое своя баллистическая ракета или своя противобаллистическая? На европейском континенте пока нет собственной системы ПВО, которая сбивает баллистику. И появляется Украина. Безусловно, есть то, что есть. Это жизнь. И, безусловно, ну, есть то, что есть. Это жизнь. Это не значит, что партнеры против, они нас поддерживают. Но мы понимаем, что кроме политики, кроме ценностей, есть еще деньги, есть бизнес», — заявил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что первое боевое применение украинской баллистической ракеты может состояться осенью, опередив вывод комплекса на этап массового производства. Масштабирование выпуска вооружения будет напрямую зависеть от стабильности поставок комплектующих, финансирования и заключения контрактов с партнерами.