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Кто в Азербайджане имеет право на досрочный выход на пенсию? Разъяснение депутата

Фаига Мамедова11:40 - Сегодня
Кто в Азербайджане имеет право на досрочный выход на пенсию? Разъяснение депутата

Право на более ранний выход на пенсию распространяется не только на многодетные семьи, но и на ряд других категорий граждан.

Право на пенсию на льготных условиях закреплено Законом «О трудовых пенсиях».

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети написал депутат Вугар Байрамов.

По его словам, статья 8 данного Закона определяет «лиц, имеющих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях в связи с наличием детей», а статья 9 — «других лиц, имеющих право на трудовую пенсию на льготных условиях»:

«Согласно упомянутому Закону, женщины и мужчины, имеющие пять и более детей либо ребенка с инвалидностью (включая усыновленных детей или детей, взятых под опеку до достижения ими восьмилетнего возраста, потерявших родителей или лишенных родительской опеки), имеют право на трудовую пенсию по возрасту с уменьшением пенсионного возраста на 5 лет — при условии, что дети дожили до восьмилетнего возраста. Это означает, что в многодетных семьях матери, а в случае, если этим правом пользуются мужчины, то отцы, выходят на пенсию в 60 лет.

Список граждан, приобретающих право на пенсию на льготных условиях согласно статье 9 Закона, достаточно широк. Так, независимо от последнего места работы, мужчины, проработавшие не менее 12 лет и 6 месяцев, и женщины, проработавшие не менее 10 лет на работах, предусмотренных утвержденным Кабинетом министров перечнем подземных работ, работ с особо вредными и тяжелыми условиями труда, а также особых сфер искусства, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях, имеют право на пенсию по возрасту с уменьшением пенсионного возраста на 5 лет. Кроме того, для лиц, страдающих гипофизарным нанизмом (лилипутов), и лиц с диспропорциональным нанизмом (карликов), при наличии страхового стажа не менее 5 лет пенсионный возраст снижается на 20 лет».

Депутат отметил, что лица, работающие в должностях летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, при наличии страхового стажа на этих работах не менее 25 лет (а лица, освобожденные от летной работы по состоянию здоровья — не менее 20 лет), могут выйти на трудовую пенсию на 15 лет раньше:

«В то же время лица, работающие в ряде государственных секторов, включая прокуратуру, военнослужащих, органы юстиции и другие структуры, также имеют право на более ранний выход на пенсию в зависимости от выслуги лет.

Наряду со всем этим, мы также представляем наши предложения по предоставлению права на более ранний выход на пенсию еще большему числу граждан. Углубление пенсионных реформ актуализирует использование качественных показателей наряду с количественными при определении пенсионного возраста.

Это может позволить ряду наших граждан, включая одиноких женщин, выходить на пенсию раньше».

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