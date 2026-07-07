 Количество заявок на Летнюю программу стажировок AZAL выросло более чем в четыре раза - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

Количество заявок на Летнюю программу стажировок AZAL выросло более чем в четыре раза - ФОТО

Феликс Вишневецкий11:13 - Сегодня
Количество заявок на Летнюю программу стажировок AZAL выросло более чем в четыре раза - ФОТО

Azerbaijan Airlines, входящий в состав AZCON Holding, последовательно реализует стратегию развития человеческого капитала, направленную на подготовку нового поколения специалистов для авиационной отрасли. 

В рамках этой стратегии состоялась церемония открытия Летней программы стажировок для студентов, успешно прошедших конкурсный отбор, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

В ходе мероприятия участники познакомились с ключевыми направлениями деятельности компании, ее корпоративными ценностями и структурой, а также получили подробную информацию о проектах и задачах, в которых им предстоит участвовать во время стажировки. Кроме того, студентам рассказали о возможностях профессионального развития, действующих программах обучения и перспективах дальнейшего трудоустройства и карьерного роста в Azerbaijan Airlines.

В этом году к Летней программе стажировок Azerbaijan Airlines присоединились 100 студентов, успешно прошедших многоэтапный конкурсный отбор. В течение программы они будут проходить практику в различных структурных подразделениях авиакомпании, получая практический опыт в реальной профессиональной среде под руководством опытных наставников. Участники смогут познакомиться с ключевыми бизнес-процессами, принять участие в реализации текущих проектов и получить практические знания в различных направлениях авиационной отрасли.

Для Azerbaijan Airlines Летняя программа стажировок является не только возможностью для студентов получить ценный практический опыт, но и важным элементом долгосрочной стратегии по развитию человеческого капитала и формированию кадрового резерва компании. На протяжении многих лет национальный авиаперевозчик последовательно развивает сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями страны, создавая условия, в которых студенты могут применять полученные знания в реальной рабочей среде, развивать профессиональные компетенции и готовиться к будущей карьере в авиации.

Особое значение в этом направлении имеет многолетнее сотрудничество Azerbaijan Airlines с Национальной авиационной академией, в рамках которого в период с 2023 по 2025 год более 300 студентов прошли стажировку в различных структурных подразделениях авиакомпании. Из них 60 человек после успешного завершения программы были трудоустроены в Azerbaijan Airlines, где продолжают свою профессиональную деятельность.

За последние годы интерес к программе значительно вырос. По сравнению с 2023 годом количество заявок на участие в программе в 2026 году увеличилось более чем в четыре раза и достигло 506. Это свидетельствует не только о растущем интересе молодежи к авиационной отрасли, но и об укреплении позиций Azerbaijan Airlines как надежного работодателя и привлекательной площадки для профессионального развития.

Следует отметить, что среди участников, отобранных в этом году, преобладают студенты технических специальностей, в частности компьютерной, авиационной и аэрокосмической инженерии. Это отражает целенаправленный подход Azerbaijan Airlines к формированию высококвалифицированного кадрового потенциала в соответствии с долгосрочными стратегическими приоритетами компании.

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