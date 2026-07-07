Обвиняемый во взятках за помощь в уклонении от военной службы чиновник предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана по факту противоправных действий Нияма Мадатсойлу.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры АР сообщила о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана по факту противоправных действий Нияма Мадатсойлу, исполнявшего обязанности начальника отдела мобилизационной подготовки и мобилизации, а также занимавшего должность заместителя начальника Джебраильского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как установило следствие, в период с 2022 по 2026 год Н.Мадатсойлу, занимая указанную должность, неоднократно получал взятки в крупном размере от различных лиц. За денежное вознаграждение он, в частности, способствовал уклонению граждан, ранее освобожденных от очередного призыва на действительную военную службу по состоянию здоровья, от прохождения повторного медицинского обследования, а также совершал иные незаконные действия.

На основании собранных доказательств Н.Мадатсойлу предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (неоднократное получение взятки в крупном размере).

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу, а также временно отстранил его от занимаемой должности.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский военный суд.