Погода на среду: В Баку ожидаются дожди, усилится ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 8 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами пройдут дожди. Будет дуть северо-западный ветер, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днем - 26-29° тепла. Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днем - 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах осадки могут быть кратковременными, но интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых северных и западных районах прогнозируется усиление осадков. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-34° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 18-23° тепла, местами - 25-28° тепла.