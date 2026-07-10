В Баку из объекта похитили деньги и дорогой ноутбук

В Сабунчинском районе Баку совершена кража из коммерческого объекта.

Как сообщает 1news.az, из помещения, расположенного в посёлке Пиршаги, было похищено 1800 манатов наличными, а также ноутбук стоимостью 4160 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками 15-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый 23-летний Фарид Идрисов.

В ходе расследования было установлено, что задержанный причастен к аналогичным кражам на территории Сабунчинского района и в других частях столицы.

По данному факту проводится расследование.