Во сколько обойдутся регистрация, техосмотр и права на мопед в Азербайджане?

Устанавливаются государственные пошлины за проведение технического осмотра мопедов и выдачу водительских удостоверений для их управления.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях к закону «О государственной пошлине», которые были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за прохождение технического осмотра мопедов предлагается установить пошлину в размере 15 манатов, за регистрацию - 10 манатов, за выдачу государственных регистрационных знаков - 15 манатов.

За прием экзаменов для получения водительского удостоверения на управление мопедом предлагается взимать 40 манатов, а за повторный прием экзамена - 20 манатов.

Кроме того, законопроектом устанавливается пошлина в размере 30 манатов отдельно за выдачу или замену водительского удостоверения на управление мопедом, а также 30 манатов - за выдачу регистрационного свидетельства.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.