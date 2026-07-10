«Она должна видеть этот мир»: двухлетней Лейле срочно нужна помощь для спасения зрения

В редакцию 1news.az обратился Ровшан Ильясов. У его маленькой дочки, Лейлы Ильясовой, которой всего 2 года и 9 месяцев, выявлено серьезное новообразование в головном мозге - в области, которая находится рядом со зрительными нервами, хиазмой и гипофизом.

По словам отца, согласно результатам МРТ, размер образования составляет около 20×25×20 мм. Врачи рассматривают кистозную хиазмально-гипоталамическую глиому, также не исключается кистозная краниофарингиома (это сложные виды опухолей головного мозга, которые развиваются в месте соединения зрительных нервов. У детей это чаще всего доброкачественные или медленно растущие новообразования, но из-за своего расположения они крайне опасны).

«Самое страшное - болезнь уже ударила по зрению ребёнка. Левый глаз Лейлы практически не видит. В документах указано резкое снижение зрения левого глаза, коррекция не помогает, также выявлена частичная атрофия зрительного нерва. Это значит, что время уже потеряно, и теперь главная задача - не допустить поражения правого глаза», - сообщил Р.Ильясов.

Как отметил отец, правый глаз у Лейлы пока сохранён: «Именно за него сейчас идёт борьба. Нужно срочно продолжить обследование и лечение у профильных специалистов - нейрохирургов, нейроофтальмологов и онкологов. Семье необходимы средства на диагностику, консультации, лечение, возможную операцию и дальнейшую реабилитацию».

Р.Ильясов отмечает, что его дочка ещё совсем маленькая. Она должна видеть этот мир, видеть своих родителей, играть, расти и жить полноценной жизнью: «Мы уже практически потеряли левый глаз. Сейчас нельзя потерять правый. Просим всех неравнодушных помочь нашей семье. Любая сумма имеет значение. Даже небольшой перевод может приблизить мою девочку к лечению и дать шанс сохранить зрение. Для операции нам нужна сумма в размере 32 000 долларов. Это минимальная сумма, которую нам озвучили врачи в Турции. Из этой суммы мы собрали все что могли. Нам сейчас не хватает 8 тысяч долларов. Будем очень благодарны каждому за любую копейку. Заранее благодарю. Аллах разы олсун».

По словам Ровшана Ильясова, проблема была выявлена в феврале текущего года: «9 июля мы должны были ложиться на операцию в Баку, однако наш хирург в последний момент отказался от вмешательства, ссылаясь на то, что боится, что Лейла после операции не будет видеть, и рекомендовал нам выехать для спасения в Турцию. Операция сложная, будет открытая. Хирургическое вмешательство будет проводиться из области виска, а не через нос, как обычно делают такие операции. Хирург побоялся, что, если повредит нерв, мы можем лишиться зрения безвозвратно».

Но в Турции, по его словам, есть хирурги, которые могут справиться: «Мы уже нашли таких врачей. Они дают гарантию. Нужно лишь собрать сумму. Я хочу, чтобы моя дочка так же, как все остальные дети, росла счастливым, здоровым ребенком, чтобы она играла со сверстниками без боли, больниц и лекарств».

Номер Ровшана Ильясова для связи: +7 775 437 43 08 (WhatsApp)

Банковская карта: 4098 5844 9835 6193

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!