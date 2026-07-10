В Минздраве прокомментировали информацию о массовом распространении свинки

В последние дни в социальных сетях распространяются публикации о широком распространении эпидемического паротита (свинки) в Баку.

Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики заявляет, что данные сведения не соответствуют действительной эпидемиологической ситуации.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Было отмечено, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по эпидемическому паротиту в стране остается стабильной:

«Регистрируемые случаи заражения носят единичный (спорадический) характер, какой-либо эпидемии или массового распространения заболевания не зафиксировано.

Текущая ситуация находится под постоянным эпидемиологическим контролем профильных медицинских учреждений, последовательно осуществляются необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Эпидемический паротит чаще всего наблюдается среди непривитых или не полностью вакцинированных лиц.

Заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем — при кашле, чихании и близком контакте. Инкубационный период обычно длится от 11 до 23 дней.

Основными симптомами заболевания являются повышенная температура тела, припухлость и болезненность в области околоушных слюнных желез, дискомфорт при жевании и глотании, общая слабость, головная боль и снижение аппетита.

В большинстве случаев эпидемический паротит протекает в легкой форме и завершается полным выздоровлением. Тем не менее у непривитых подростков и взрослых в редких случаях могут развиться определенные осложнения. По этой причине своевременная вакцинация имеет особое значение для профилактики заболевания.

В Азербайджане в соответствии с Национальным календарем прививок комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) вводится детям в возрасте 12 месяцев, а в 6 лет проводится ревакцинация. Вакцина КПК является наиболее надежным и эффективным средством защиты от эпидемического паротита.

Министерство здравоохранения рекомендует родителям проверить вакцинный статус своих детей. Если по какой-либо причине вакцинация была отложена или пропущена, рекомендуется обратиться в медицинское учреждение по месту жительства и проконсультироваться с врачом.

Для защиты от заболевания рекомендуется соблюдать такие профилактические меры, как избегание близкого контакта с больными, соблюдение правил личной гигиены, регулярное мытье рук и частое проветривание закрытых помещений. При обнаружении характерных симптомов заболевания следует избегать самолечения, обратиться к врачу и не возвращаться в коллектив до полного выздоровления.

Министерство здравоохранения еще раз заявляет, что эпидемическая ситуация в стране находится под полным контролем. В целях охраны здоровья населения эпидемиологический мониторинг и меры оперативного контроля продолжаются непрерывно.

Граждан просят ссылаться исключительно на официальные источники, а также не верить неподтвержденной информации, распространяемой в социальных сетях, и не делиться ею».